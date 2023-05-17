Рахимова и Грачёва сыграют между собой за выход в полуфинал турнира в Париже

В 1/8 финала грунтового турнира серии «челленджер» в Париже (Франция) российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу над соотечественницей Миррой Андреевой со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В другом матче Варвара Грачёва нанесла поражение Оксане Селехметьевой со счётом 6:0; 6:3. Рахимова и Грачёва сыграют между собой за выход в полуфинал. Их матч состоится 19 мая.

Другую путёвку в полуфинал разыграют чешская теннисистка Линда Носкова и француженка Диан Парри. Оставшиеся матчи 1/8 финала состоятся завтра, 18 мая.

Камилла Рахимова ранее выбила из турнира другую россиянку Полину Кудерметову, обыграв её со счётом со счётом 6:3, 6:2. Варвара Грачёва обыграла француженку Кароль Монне со счётом 6:1, 3:6, 6:3.