У Свёнтек зазвонил телефон во время матча с Рыбакиной

Польская теннисистка Ига Свёнтек, проводящая матч в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме с Еленой Рыбакиной, забыла перед встречей отключить мобильный телефон. Он зазвонил по ходу матча, и 21-летней теннисистке пришлось потратить несколько секунд, чтобы найти девайс, отключить входящий вызов и отдать смартфон на трибуну.

Фото: Трансляция матча

Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Рыбакиной (если учитывать выставочную Мировую теннисную лигу, то даже 3-1). Елена проиграла в двух сетах в четвертьфинале турнира в Остраве в 2021 году, в это межсезонье уверенно победила как раз на Мировой теннисной лиге, а затем уже на двух крупных соревнованиях выбила Игу — в 1/8 финала Australian Open (6:4, 6:4) и в полуфинале Индиан-Уэллса (6:2, 6:2). Отметим, что все эти поединки прошли на харде, то есть на грунте они ранее не играли.