Директор «Ролан Гаррос» прокомментировала новость о снятии Рафаэля Надаля

Глава теннисного турнира «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира из Франции Амели Моресмо отреагировала на решение 14-кратного чемпиона «РГ» испанца Рафаэля Надаля сняться с соревнований 2023 года.
«Я крайне расстроена из-за новости о снятии Рафаэля Надаля с его любимого «Ролан Гаррос», этого великого чемпиона. Его, чья судьба неразрывно связана с «Ролан Гаррос», который он выигрывал 14 раз, очевидно, нам его будет не хватать. Но в такой момент я в первую очередь должна думать о нём, могу себе представить ту боль и грусть, которую он испытывал при принятии такого решения. Возможно, это было душераздирающе. Надеемся, он как можно скорее выздоровеет, чтобы мы могли видеть, как он бегает по корту», — приводит слова Моресмо пресс-служба «Ролан Гаррос».
- 18 мая 2023
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