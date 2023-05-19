«Я смог залезть ему под кожу». Хаас — о двух победах над Джоковичем в 2009 году

Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира немец Томми Хаас рассказал о двух победах над сербом Новаком Джоковичем в 2009 году.

«В Галле перед финалом было развлекательное мероприятие, и я слышал, что Джокович не покидал его до трёх часов утра. Возможно, я воспользовался этим небольшим преимуществом. Я действительно играл хорошо, травяной корт в Галле этому поспособствовал. После этой победы я чувствовал себя уверенно. Это помогло мне, когда мы с Новаком вновь встретились в четвертьфинале Уимблдона. Я показал характер в том матче, и это сработало. Я смог залезть ему под кожу, играя агрессивно, напрягая, и это была хорошая стратегия», — приводит слова Хааса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Court-Side with Beilinson Tennis.