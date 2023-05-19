Калинина впервые в карьере вышла в финал турнира категории выше WTA-250

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (47-я ракетка мира), переигравшая россиянку Веронику Кудерметову (12-я ракетка мира) в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме (7:5, 5:7, 6:2), впервые в карьере вышла в финал турнира категории выше WTA-250.

В июле 2021 года Калинина в единственном до нынешнего момента финале в своей карьере уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 4:6, 0:6 на турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В том же году Ангелина впервые попала в первую сотню мирового рейтинга.

Полуфинал с Кудерметовой также стал для Калининой первым на турнирах категории WTA-1000. Лучшим достижением Ангелины на турнирах «Большого шлема» на данный момент является участие в матче третьего круга Australian Open — 2023 (Калинина в той встрече уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой).

В финале турнира в Риме Калинина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (шестая ракетка мира, Казахстан) — Елена Остапенко (20-я ракетка мира, Латвия). Их встреча также состоится сегодня, 19 мая, и начнётся около 20:00 мск.