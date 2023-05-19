Начало полуфинала Рыбакина — Остапенко отложено из-за дождя в Риме

Начало встречи между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (шестая ракетка мира) и представительницей Латвии Еленой Остапенко (20-я ракетка мира) в полуфинале теннисного турнира WTA-1000 в Риме откладывается из-за дождя.
Старт матча был запланирован на 20:00 мск. Новое ориентировочное время начала игры — 20:45 мск.
Также сдвинулось время начала встречи в полуфинале мужского парного разряда, которые должны сыграть на центральном корте после Рыбакиной и Остапенко. Матч британцев Весли Колхофа и Нила Скупски с представителями Нидерландов Робином Хасе и Ботиком ван де Зандсхулпом ориентировочно начнётся в 22:15 мск.
Напомним, Рыбакина и Остапенко ранее трижды играли друг с другом. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу представительницы Латвии, однако в последнем матче соперниц (четвертьфинал Australian Open — 2023) победу в двух сетах одержала Рыбакина.
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