Кудерметова и Калинина не пожали руки после полуфинала в Риме

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова в трёх сетах потерпела поражение в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира). По завершении матча спортсменки не пожали друг другу руки.

После выигранного на своей подаче очка, которое принесло теннисистке победу, Калинина сразу отправилась к судейской вышке, чтобы пожать руку судье, после чего ушла к скамейке с вещами на своей половине корта. Отметим, что сейчас подобным образом завершаются практически все матчи между российскими и украинскими игроками.

Для обеих теннисисток матч, закончившийся со счётом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу Калининой, был шансом попасть в первый в карьере финал турнира категории WTA-1000. На счету Кудерметовой есть одна победа на турнире WTA-500 в 2021 году (Чарльстон, США), Калинина ранее выходила в финал турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия) в том же году.