Паула Бадоса опубликовала снимки с совместной фотосессии с мамой-моделью

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса приняла участие в фотосессии для испанской версии журнала InStyle вместе со своей мамой Мирелой (моделью в прошлом).

«Специальная фотосессия с моей мамой. Она моё вдохновение», — подписала фото Бадоса.

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.

На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).