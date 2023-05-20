Паула Бадоса опубликовала снимки с совместной фотосессии с мамой-моделью
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса приняла участие в фотосессии для испанской версии журнала InStyle вместе со своей мамой Мирелой (моделью в прошлом).
«Специальная фотосессия с моей мамой. Она моё вдохновение», — подписала фото Бадоса.
Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.
На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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