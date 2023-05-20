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Энди Роддик восхитился прогрессом Даниила Медведева в игре на грунте

Энди Роддик восхитился прогрессом Даниила Медведева в игре на грунте
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик похвалил россиянина Даниила Медведева за прогресс в игре на грунтовом покрытии.

«Я большой поклонник Даниила Медведева, это ни для кого не секрет. Тот прогресс, которого он добился, особенно на этой неделе, впечатляет. Особенно на фоне прошлого года, когда он не выиграл ни одного матча в преддверии «Ролан Гаррос». Сейчас он не просто стабильно выигрывает матчи, он делает это уверенно.

Его движения просто безумны. Уметь защищать так много пространства на корте и пользоваться топ-спинами с ростом под два метра, это что-то за гранью понимания. И неважно, какой ударной мощью вы обладаете, вам нужно справиться с неудобным Даниилом Медведевым. И этот парень ещё может развивать скорость под 135-140 км», — приводит слова Роддика Sportskeeda со ссылкой на эфир Tennis Channel.

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