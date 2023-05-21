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Энди Маррей снялся с «Ролан Гаррос»

Энди Маррей снялся с «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не сыграет на Открытом чемпионате Франции 2023 года. Место Маррея в основной сетке «Ролан Гаррос» займёт итальянский теннисист Маттео Арнальди.

Ранее с «Ролан Гаррос» снялись итальянец Маттео Берреттини, вместо которого выступит американский теннисист Александр Ковачевич, и 23-я ракетка мира хорват Марин Чилич, которого заменит итальянский спортсмен Фабио Фоньини.

Напомним, Открытый чемпионат Франции пройдёт с 28 мая по 11 июня 2023 года. Действующим чемпионом турнира является испанский спортсмен Рафаэль Надаль, который ранее объявил, что не будет участвовать в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос».

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