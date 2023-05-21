Анна Блинкова с волевой победы стартовала на турнире WTA-250 в Страсбурге
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73-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Страсбурге (Франция), который продлится до 27 мая. Соревнования проходят на последней неделе перед «Ролан Гаррос».
В матче первого круга Блинкова обыграла представительницу Франции Аманден Эсс со счётом 4:6, 6:0, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 10 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету Эсс один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Отметим, что следующей соперницей Блинковой в Страсбурге станет победительница матча Чжан Шуай (Китай, 3) — Анна-Лена Фридзам (Германия).
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