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Мирра Андреева сразится с Полиной Кудерметовой на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Организаторы «Ролан Гаррос» — 2023 опубликовали сетку грядущего женского квалификационного турнира, который пройдёт в три раунда.

Посев соревнований возглавила представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано. В первом раунде она сразится с Ралукой Джорджаной Шербан с Кипра.

Матчи российских теннисисток в 1-м круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2023:

Мирра Андреева (Россия) – Полина Кудерметова (Россия, 31)

Анастасия Захарова (Россия) – Джоанне Цугер (Швейцария)

Оксана Селехметьева (Россия) – Юань Юэ (Китай, 12)

Эрика Андреева (Россия) – Мари Бенуа (Бельгия)

Элина Аванесян (Россия, 15) – Дарья Астахова (Россия)

Екатерина Макарова (Россия) – Мирьям Булгару (Румыния)

Мария Тимофеева (Россия) – Марина Мельникова (Россия).