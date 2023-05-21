Мирра Андреева сразится с Полиной Кудерметовой на старте квалификации «Ролан Гаррос»
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Организаторы «Ролан Гаррос» — 2023 опубликовали сетку грядущего женского квалификационного турнира, который пройдёт в три раунда.
Посев соревнований возглавила представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано. В первом раунде она сразится с Ралукой Джорджаной Шербан с Кипра.
Матчи российских теннисисток в 1-м круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2023:
Мирра Андреева (Россия) – Полина Кудерметова (Россия, 31)
Анастасия Захарова (Россия) – Джоанне Цугер (Швейцария)
Оксана Селехметьева (Россия) – Юань Юэ (Китай, 12)
Эрика Андреева (Россия) – Мари Бенуа (Бельгия)
Элина Аванесян (Россия, 15) – Дарья Астахова (Россия)
Екатерина Макарова (Россия) – Мирьям Булгару (Румыния)
Мария Тимофеева (Россия) – Марина Мельникова (Россия).
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