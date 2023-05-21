«Так плохо играю!» Руне обратился к тренеру после проигранного сета в финале с Медведевым

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне пожаловался на качество своей игры по ходу матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

После того как Медведев выиграл первый сет со счётом 7:5, Руне сказал своему тренеру Патрику Муратоглу: «Так плохо играю – так плохо! Так плохо. Слишком пассивно». Специалист призвал Хольгера бороться, на что Руне ответил: «Я тебя не слышу».

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме.

Отметим, что ранее теннисисты лишь раз встречались на официальных турнирах. Произошло это 14 апреля 2023 года в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где Хольгер в двух сетах переиграл Медведева со счётом 6:3, 6:4.