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«Так плохо играю!» Руне обратился к тренеру после проигранного сета в финале с Медведевым

«Так плохо играю!» Руне обратился к тренеру после проигранного сета в финале с Медведевым
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне пожаловался на качество своей игры по ходу матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

После того как Медведев выиграл первый сет со счётом 7:5, Руне сказал своему тренеру Патрику Муратоглу: «Так плохо играю – так плохо! Так плохо. Слишком пассивно». Специалист призвал Хольгера бороться, на что Руне ответил: «Я тебя не слышу».

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме.

Рим (м). Финал
21 мая 2023, воскресенье. 18:40 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5  
7 		7  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что ранее теннисисты лишь раз встречались на официальных турнирах. Произошло это 14 апреля 2023 года в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где Хольгер в двух сетах переиграл Медведева со счётом 6:3, 6:4.

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