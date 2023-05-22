Аванесян обыграла Астахову в первом круге квалификации «Ролан Гаррос»
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Завершился матч первого круга квалификации «Ролан Гаррос», в котором встречались российские теннисистки Элина Аванесян и Дарья Астахова. Игра завершилась победой Аванесян со счётом 6:1, 6:3.
Встреча продлилась 1 час и 13 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Астаховой также ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Во втором круге Аванесян встретится с победителем пары Лейре Ромеро Гормас (Испания) — Лесли Керкхове (Нидерланды).
Напомним, сегодня состоялся ещё один матч первого круга квалификации к Открытому чемпионату Франции, в котором Мирра Андреева оказалась сильнее Полины Кудерметовой.
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