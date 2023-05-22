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Варвара Грачёва стартовала на турнире в Страсбурге с тяжёлой победы над лаки-лузером

Варвара Грачёва стартовала на турнире в Страсбурге с тяжёлой победы над лаки-лузером
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44-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Страсбурге (Франция).

В матче первого круга Грачёва (6) одержала тяжёлую победу над 209-й ракеткой мира, представительницей Китая Чжосюань Бай (LL) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 час и 29 минут. Грачёва два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Бай три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

Следующей соперницей Грачёвой в Страсбурге станет 20-летняя представительница Франции Селена Яникижевич.

Призовой фонд соревнований в Страсбурге составил € 225 480. Их действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер.

Страсбург. 1-й круг
22 мая 2023, понедельник. 14:30 МСК
Варвара Грачёва
44
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
3 		6 6 3
         
Чжосюань Бай
209
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
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