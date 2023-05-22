Иван Гахов потерпел поражение на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2023

175-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов потерпел поражение на старте квалификационного турнира «Ролан Гаррос» — 2023.
В стартовом матче Гахов со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 4:6 проиграл 19-летнему представителю Сербии Хамаду Меджедовичу. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. Гахов шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Меджедовича 10 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Следующим соперником Меджедовича в квалификации Парижа станет 21-летний представитель Аргентины Хуан Мануэль Серундоло (4).
Основные соревнования на «Ролан Гаррос» у мужчин пройдут с 28 мая по 11 июня. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, который не приедет защищать титул.
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