198-я ракетка мира Гахов дал бой Джоковичу! А Медведев узнал 1-го соперника в Монте-Карло

Во вторник, 11 апреля, на турнире ATP-1000 в Монте-Карло, первом грунтовом «Мастерсе» сезона, заканчиваются матчи первого круга и одновременно начинаются матчи второго раунда. Грунтовый сезон начался на прошлой неделе, однако ведущие российские теннисисты после турниров «Солнечного дубля» в США решили взять небольшую паузу и собрались уже в Монако. Сегодня на корт выходили Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (9), а также дебютант «Мастерсов» Иван Гахов, а завтра в бой вступит Даниил Медведев (3). Но обо всём по порядку.

Матч Рублёва поставили вторым запуском на центральном корте. В соперники ему достался 25-летний испанец Хауме Мунар, занимающий 83-е место в рейтинге ATP. В первом круге Мунар в непростом поединке сломил сопротивление швейцарца Марка-Андреа Хюслера (7:6, 4:6, 6:4), а Рублёв как высокий номер посева отдыхал. 25-летний испанец ничем не проявил себя на американских «Мастерсах», дважды вылетев в первом круге, а в Марракеше проиграл в 1/8 финала. В личных встречах у соперников был паритет (1-1), причём обе встречи состоялись ещё в 2018 году.

В первом сете Рублёв сразу же сделал брейк, однако в шестом гейме испанец восстановил статус-кво, с третьей попытки реализовав брейк-пойнт. Далее россиянин в этой партии взял лишь один гейм, да и тот на подаче, а вот испанец при счёте 5:4 в свою пользу взял подачу соперника, реализовав второй сетбол, и забрал партию — 6:4. Во втором сете Андрей по-хорошему разозлился и взял первые пять геймов — с тремя брейками! Причём в третьем гейме ему удалось под ноль взять чужую подачу. Затем два гейма подряд выиграл Мунар, однако далее Рублёв подал на сет, использовав первый же сетбол, — 6:2.

В третьей, решающей партии россиянин дожал соперника. В первом гейме испанец спас два брейк-пойнта, однако в третьем гейме Андрей сделал-таки брейк. В седьмом гейме Рублёв ещё раз взял чужую подачу, а потом подал на матч: сперва он, правда, спас брейк-пойнт, но затем использовал первый же матчбол. Так россиянин одержал волевую победу — 4:6, 6:2, 6:2. Андрей превзошёл соперника по активно выигранным очкам (35 против 21), но и невынужденных ошибок у него оказалось больше — 25 против 14. Эта победа стала для Рублёва 250-й в профессиональном туре. Из действующих российских игроков по числу выигранных матчей его опережает только Даниил Медведев, у которого их 296. Третьим идёт Карен Хачанов – 224 (с учётом сегодняшней).

Хачанов, получивший девятый номер посева, вынужден был начинать турнир с первого круга. Россиянин, как и его соотечественник Рублёв, играл вторым запуском, но на второй по значимости арене. В соперниках у Карена оказался 24-й номер рейтинга ATP Алехандро Давидович-Фокина. В Индиан-Уэллсе 23-летний испанец с русскими корнями дошёл до четвертьфинала, причём в третьем круге он обыграл как раз Хачанова (6:3, 1:6, 6:4), а уже потом уступил Медведеву. В Майами Алехандро проиграл в третьем круге, а в Эшториле на прошлой неделе — в четвертьфинале. К слову, та победа над Кареном в Индиан-Уэллсе стала для него уже второй в двух встречах с россиянином. В 2020 году соперники встретились в первом круге «Мастерса» в Париже, и Давидович-Фокина победил тогда 6:3, 2:6, 6:2.

Хачанов весьма уверенно выиграл первый сет. Россиянин в первом же гейме сделал брейк, а в седьмом ещё раз взял чужую подачу, после чего успешно подал на партию, со второй попытки реализовав тройной сетбол, — 6:2. Во втором сете Карен почти не давал поводов усомниться в своём превосходстве. Во втором гейме он спас два брейк-пойнта, а начиная со счёта 1:2 не в свою пользу, взял пять геймов подряд. Причём первый из двух брейков в этой партии Хачанов сделал под ноль. В восьмом гейме россиянин смог подать на матч, с третьей попытки использовав тройной матчбол, — 6:2, 6:2. Карен оказался лучше соперника как по виннерсам (14 против 10), так и по невынужденным ошибкам (5 против 13). Во втором круге он сыграет с лучшим в противостоянии Даниэль Эванс (Британия) — Илья Ивашко (Беларусь, Q), а в случае победы его ожидает Рублёв в третьем раунде.

Наконец, третий россиянин, игравший в этот день, — 198-я ракетка мира Иван Гахов, ставший одним из наиболее неожиданных участников второго круга. До этой недели на счету 26-летнего спортсмена был лишь один матч в основной сетке турнира ATP. В Кицбюэле-2022 Иван проиграл в 1/8 финала немцу Яннику Ханфману. В Монте-Карло же Гахов сперва успешно преодолел квалификацию, в первом круге преподнёс приятный сюрприз, обыграв 52-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда (7:6, 2:6, 6:3), а во втором раунде напоролся — другого слова тут и не подберёшь! — на 22-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича. Этот матч поставили третьим запуском на центральном корте — Джокович проводил первый официальный поединок с 3 марта, когда он проиграл Даниилу Медведеву в полуфинале «пятисотника» в Дубае.

В преддверии «Мастерса» в Монте-Карло достижения серба отметил семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан. «Федерер, Надаль, Джокович — мне всегда нравилось наблюдать за ними. Это три лучших игрока всех времён. Неважно, футболист вы, гольфист или хоккеист — все смотрят на Джоковича. Он один из величайших спортсменов всех времён. Хотел бы я делать за столом то, что Джокович делает на корте. Жизнь профессионального теннисиста тяжела. Но когда ты на вершине… Места, где они играют, потрясающие», — цитирует его Sportskeeda. Хорошо сказал, согласитесь.

Джокович, который вынужденно пропустил оба «Мастерса» в США, целенаправленно готовился к грунтовому сезону. Тем неожиданнее, что в первом сете Гахов дал бой Новаку. В пятом гейме россиянин упустил двойной брейк-пойнт, в шестом, напротив, сам спасся в аналогичной ситуации, а в седьмом взял подачу Джоковича! Правда, серб тут же сделал обратный брейк и сравнял счёт — 4:4. В итоге Ивану удалось затащить Новака в тай-брейк. При счёте 6:3 у Джоковича был тройной сетбол, и Гахов едва не спасся. Свои две подачи он взял, а вот второй раз совершить мини-брейк ему не удалось — 7:5 в пользу серба. Новак допустил за партию всего одну двойную ошибку, а вот Иван — целых пять.

Во втором сете всё же сказался более высокий класс Джоковича. Какое-то время теннисисты брали свои подачи, однако после счёта 2:2 серб выиграл четыре гейма подряд и, реализовав матчбол со второй попытки (притом что Гахов упустил брейк-пойнт), зафиксировал победу — 7:6 (7:5), 6:2.

Наконец, сегодня определился соперник Даниила Медведева по второму кругу. Им стал итальянец Лоренцо Сонего, который в первом круге обыграл французского квалифаера Уго Умбера. Матч, кстати, вышел довольно любопытным: в третьем сете Умбер при 5:4 в свою пользу не смог подать на матч — сперва Сонего отыграл двойной матчбол, а затем ещё два! После этого расстроенный француз проиграл ещё два гейма, и итальянец одержал волевую победу — 3:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте почти три часа — это может сыграть на руку Медведеву.

Медведев и Хачанов свои матчи второго круга сыграют завтра, 12 апреля, а Рублёв, вышедший в третий раунд, вернётся на корт послезавтра, 13 апреля. За всеми событиями встреч следите на «Чемпионате».