Александр Бублик – об игре Гирона в Женеве: грёбаный чемпион «Ролан Гаррос»

48-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик на эмоциях иронично высказался о сопернике по ходу стартового матча на грунтовом турнире категории ATP-250, который проходит в Женеве (Швейцария).

Напомним, в первом круге Бублик со счётом 0:6, 4:6 проиграл представителю США Маркосу Гирону (74-й номер рейтинга). Продолжительность поединка составила всего 59 минут.

В заключительном гейме второго сета Бублик проиграл затяжной розыгрыш. По своей привычки Александр прокомментировал игру соперника.

«Грёбаный чемпион, просто чемпион «Ролан Гаррос»», — сказал Бублик, его слова попали в трансляцию матча.

Призовой фонд турнира в Женеве составил € 562 815. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.