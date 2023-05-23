«Человеческий фактор». Кузнецов — об ошибке с заявкой Сафиуллина на «Ролан Гаррос»

Тренер 98-й ракетки мира, российского теннисиста Романа Сафиуллина Андрей Кузнецов прокомментировал ошибку, связанную с отсутствием заявки спортсмена на квалификационный этап турнира «Ролан Гаррос», из-за которой россиянин не сможет выступить на Открытом чемпионате Франции в 2023 году.
«Мы заявились в основу, а в квалификацию нет. Это уже никак не исправить, к сожалению. Это чисто человеческий фактор. Наше упущение», — цитирует Кузнецова YouTube-канал «Больше!»
Роман Сафиуллин до начала квалификационного этапа, стартовавшего в понедельник, 22 мая, был первым запасным основной сетки турнира: для попадания в неё теннисисту не хватило снятия одного из спортсменов основы. Теперь, после старта квалификации, в случае отказа от участия в «Ролан Гаррос» теннисистов с высоким рейтингом, их места будут занимать лаки-лузеры, то есть у Сафиуллина больше нет шансов выступить на турнире в 2023 году.
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