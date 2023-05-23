Сафиуллин забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос» и пропустит турнир

98-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин не примет участия в турнире «Ролан Гаррос»: спортсмен забыл подать заявку на участие в квалификационном этапе, а его положения в рейтинге ATP не хватало на прямое попадание в основу.

После нескольких отказов от участия спортсменов, входящих в основную сетку, у Сафиуллина был шанс попасть на турнир, однако россиянин остался первым запасным — ему не хватило снятия одного теннисиста с Открытого чемпионата Франции.

В понедельник, 22 мая, стартовал квалификационный раунд, а значит, у Сафиуллина больше нет шансов выступить на турнире: теперь, в случае дальнейших отказов спортсменов основы от «Ролан Гаррос», их места в сетке соревнований будут занимать лаки-лузеры.

На грунтовых «Мастерсах» в Мадриде и Риме Роман Сафиуллин доходил до третьего круга турниров.