Прозорова проиграла Марии в первом круге турнира WTA-250 в Рабате

Российская теннисистка Татьяна Прозорова, занимающая 287-е место в рейтинге WTA, проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Рабате (Марокко) немецкой спортсменке Татьяне Марии, 64-й ракетке мира. Встреча теннисисток завершилась в трёх сетах со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 0:6. В третьем сете россиянка брала медицинский тайм-аут.

Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Татьяна Прозорова выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила шесть двойных ошибок. На счету Татьяны Марии два эйса, 9 реализованных брейк-пойнтов из 14, а также три двойные ошибки.

Во втором круге немецкая теннисистка встретится либо со шведкой Ребеккой Петерсон, либо с итальянкой Лючией Бронцетти. Соперница Татьяны Марии определится во вторник, 23 мая.