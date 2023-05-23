Прозорова проиграла Марии в первом круге турнира WTA-250 в Рабате
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Российская теннисистка Татьяна Прозорова, занимающая 287-е место в рейтинге WTA, проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Рабате (Марокко) немецкой спортсменке Татьяне Марии, 64-й ракетке мира. Встреча теннисисток завершилась в трёх сетах со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 0:6. В третьем сете россиянка брала медицинский тайм-аут.
Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Татьяна Прозорова выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила шесть двойных ошибок. На счету Татьяны Марии два эйса, 9 реализованных брейк-пойнтов из 14, а также три двойные ошибки.
Во втором круге немецкая теннисистка встретится либо со шведкой Ребеккой Петерсон, либо с итальянкой Лючией Бронцетти. Соперница Татьяны Марии определится во вторник, 23 мая.
Рабат. 1-й круг
23 мая 2023, вторник. 13:10 МСК
64
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|0
287
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
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