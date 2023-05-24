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Мирра Андреева разгромила Эмилиану Аранго в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева разгромила Эмилиану Аранго в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 142-я ракетка мира, 16-летняя Мирра Андреева отдала только два гейма своей сопернице, 205-й ракетке мира из Колумбии Эмилиане Аранго в полуфинале квалификации турнира «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Матч теннисисток продолжался 1 час 14 минут. Мирра Андреева за это время реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Эмилианы Аранго один реализованный брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.

В финале квалификации за выход в основную сетку турнира Мирра Андреева будет бороться с 84-й ракеткой мира из Колумбии, 21-летней Марией-Камилой Осорио-Серрано. Время начала матча будет известно позже. Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 28 мая.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 2-й круг
24 мая 2023, среда. 11:10 МСК
Эмилиана Аранго
205
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2  
6 		6  
         
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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