Россиянка Элина Аванесян вышла в финал квалификации турнира «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 134-я ракетка мира, 20-летняя Элина Аванесян вышла в финал квалификации турнира «Ролан Гаррос», обыграв в 1/2 финала 207-ю ракетку мира из Нидерландов Лесли Керкхове. Встреча спортсменок завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 6:3.
Матч длился 1 час 50 минут. За это время Элина Аванесян реализовала семь брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету Лесли Керкхове пять реализованных брейк-пойнтов и три двойные ошибки. Эйсов у девушек не было.
В финале квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции Элина Аванесян будет бороться за выход в основную сетку с 138-й ракеткой мира из США, 23-летней Кейлой Дей. Время начала матча будет известно позже. Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 28 мая.
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