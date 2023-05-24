Бывший тренер Федерера — об Иге Свёнтек: она слишком серьёзна, слишком напряжена

Бывший тренер легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера Иван Любичич прокомментировал эмоциональное состояние первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек, а также объяснил, как излишняя серьёзность может привести к проблемам на корте.

«Мне кажется, что Ига Свёнтек слишком серьёзна, слишком напряжена. В конце концов, это просто теннис. Это её стиль бытия, и она выигрывает, но я думаю об этом через призму моей работы с Роджером Федерером. Если вы хотите иметь долгую карьеру, что также должно быть одной из целей, вы должны иногда немного расслабиться. Ей не хватает большего расслабления. Если вы слишком напряжены, если каждая тренировка слишком серьезна, тогда возникают глупые травмы. Вы испытываете боль, источник которой вы не знаете.

Это то, чему я научился у Роджера. Вне корта нужно чувствовать радость жизни, шутить, смеяться, держать вокруг себя забавных людей. Это всё дозволено. Когда есть время для отдыха, нужно расслабиться. Это должно быть чрезвычайно важным аспектом. Это делает карьеру проще», — приводит слова тренера польское издание Sport.pl.