Россиянка Хромачёва и украинка Страхова проиграли в четвертьфинале турнира WTA в Рабате

297-я ракетка мира российская теннисистка Ирина Хромачёва и 303-й номер рейтинга WTA украинка Валерия Страхова проиграли в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко) в парном разряде.

Соперницами теннисисток на этой стадии турнира были Моника Никулеску (Румыния) и Макото Ниномия (Япония, 2). Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, [10:8] в пользу румынско-японского дуэта. В 1/8 финала турнира Хромачёва и Страхова обыграли дуэт Натела Дзаламидзе (Грузия)/Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).

Таким образом, Никулеску и Ниномия вышли в полуфинал турнира в Рабате, где встретятся с победительницами другого четвертьфинального противостояния — парой Сабрина Сантамария (США)/Яна Сизикова (Россия). Игра состоится сегодня, 25 мая. Начало встречи — не раньше 16:00 мск.