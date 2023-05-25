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Блинкова обыграла американку Наварро и вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Страсбурге

Блинкова обыграла американку Наварро и вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Страсбурге
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Российская теннисистка, 66-я ракетка мира Анна Блинкова в упорной борьбе одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-250, проходящего в Страсбурге (Франция). Спортсменка в двух сетах одолела американскую теннисистку Эмму Наварро, 82-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 40 минут.

На стадии четвертьфинала турнира категории WTA-250, проходящего в Страсбурге, продолжают выступление ещё две российские спортсменки. Это Анастасия Павлюченкова, которая сыграет с американкой Лорен Дэвис (матч начался в 14:05 мск). Именно победитель этой пары сыграет в полуфинале с Блинковой. Также на турнире продолжает выступление Варвара Грачёва, которая чуть позднее сегодня, 25 мая, сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Страсбург. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 12:10 МСК
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Эмма Наварро
82
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
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