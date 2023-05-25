Элина Свитолина не стала пожимать руку Варваре Грачёвой после их матча в Страсбурге

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожимать руку 44-й ракетке мира, россиянке Варваре Грачёвой после их матча в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция).

Напомним, Свитолина (WC) вышла в полуфинальный раунд, обыграв Грачёву (6) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Грачёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Свитолиной два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал турнира в Страсбурге Свитолина сразится с представительницей Франции Кларой Бюрель.