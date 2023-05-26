«Впервые видел нечто подобное». Фил — об Имере, пробившем дыру в судейской вышке
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112-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фил высказался об инциденте, произошедшем в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) с представителем Швеции Микаэлем Имером (53-й номер в рейтинге ATP).
Напомним, в первом сете Имер вдребезги разбил ракетку о судейскую вышку. От инвентаря осталась лишь рукоятка, а в вышке образовалась дыра. Спортсмен был недоволен тем, что судья отказывался спуститься и проверить, как считал швед, аут соперника. Он долго спорил с арбитром, но не был удовлетворён. Из-за произошедшего Имер был дисквалифицирован по ходу встречи.
«Это было странно. Я впервые видел что-то подобное. Микаэль — хороший игрок и отличный друг. Не знаю, почему так вышло», — приводит слова Фила Expressen.
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