Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Макинрой — о Свёнтек: Соболенко и Рыбакина могут выбить её с корта

Макинрой — о Свёнтек: Соболенко и Рыбакина могут выбить её с корта
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой прокомментировал форму польской теннисистки, первой ракетки мира Иги Свёнтек, а также высказался о подготовке второй ракетки мира белорусской спортсменки Арины Соболенко в преддверии старта турнира «Ролан Гаррос».

«На грунтовых кортах Ига на шаг впереди всех. Я думаю, что Арина Соболенко и Елена Рыбакина могут выбить её с корта, потому что они играют и бьют очень сильно. Такие игроки могут вызвать проблемы, но я бы всё равно выбрал Игу Свёнтек в качестве главного фаворита «Ролан Гаррос».

Но Арина Соболенко улучшила свою игру на грунте. Это только показывает, насколько она психологически сильна, что смогла преодолеть сложности. Я не думаю, что многое изменилось в её технике, но иногда она может играть немного безопаснее для себя. Похоже, вторая ракетка мира нашла золотую середину», — приводит слова Макинроя польское издание Sport.pl.

Материалы по теме
Лучшие чемпионки «Ролан Гаррос»! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток
Рейтинг
Лучшие чемпионки «Ролан Гаррос»! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023