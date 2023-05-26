Макинрой — о Свёнтек: Соболенко и Рыбакина могут выбить её с корта

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой прокомментировал форму польской теннисистки, первой ракетки мира Иги Свёнтек, а также высказался о подготовке второй ракетки мира белорусской спортсменки Арины Соболенко в преддверии старта турнира «Ролан Гаррос».

«На грунтовых кортах Ига на шаг впереди всех. Я думаю, что Арина Соболенко и Елена Рыбакина могут выбить её с корта, потому что они играют и бьют очень сильно. Такие игроки могут вызвать проблемы, но я бы всё равно выбрал Игу Свёнтек в качестве главного фаворита «Ролан Гаррос».

Но Арина Соболенко улучшила свою игру на грунте. Это только показывает, насколько она психологически сильна, что смогла преодолеть сложности. Я не думаю, что многое изменилось в её технике, но иногда она может играть немного безопаснее для себя. Похоже, вторая ракетка мира нашла золотую середину», — приводит слова Макинроя польское издание Sport.pl.