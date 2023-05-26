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Анна Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге, обыграв Лорен Дэвис

Анна Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге, обыграв Лорен Дэвис
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция). В полуфинальном матче Блинкова нанесла поражение седьмой сеяной американке Лорен Дэвис со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Блинкова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Дэвис не подала ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За титул на турнире в Страсбурге Блинкова сыграет с победительницей полуфинала между француженкой Кларой Бюрель и украинкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов.

Действующей победительницей турнира в Страсбурге является немка Анжелика Кербер, Свитолина выигрывала титул в 2020 году.

Страсбург. 1/2 финала
26 мая 2023, пятница. 15:50 МСК
Лорен Дэвис
58
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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