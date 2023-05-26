Гимнастка Анастасия Близнюк поздравила Елену Веснину с рождением дочери

Российская гимнастка Анастасия Близнюк поздравила теннисистку Елену Веснину с рождением дочери.

«Поздравляю! Растите здоровыми и счастливыми», — написала Близнюк в социальной сети.

Ранее Веснина сообщила в социальных сетях, что сегодня, 26 мая, родила вторую дочку. Спортсменка родила первую дочку, Елизавету, в ноябре 2018 года. Вторую девочку родители назвали Анной. Коллеги по спорту поздравили Веснину в комментариях.

Веснина становилась чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряным призёром Олимпиады в Токио в миксте. В парном разряде Елена выигрывала «Ролан Гаррос» (2013), Уимблдонский турнир (2017) и Открытый чемпионат США (2016). В одиночном разряде Веснина доходила до полуфинала турнира в Уимблдоне (2016).