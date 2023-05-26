Мирра Андреева рассказала о разнице между юниорскими и взрослыми турнирами
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, в чём отличие юниорских турниров от взрослых. Ранее Андреева отобралась в основную сетку турнира «Ролан Гаррос», обыграв в финале квалификации представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано со счётом 2:0 (7:6, 6:4).
«После юниорских турниров действительно не думала, что смогу сделать что-то подобное, но я просто работала, боролась на тренировках, сражалась на турнирах, и теперь я здесь.
Разница между юниорским и взрослым туром довольно большая. В юниорах можно позволить себе немного расслабиться, если у вас более высокий уровень. Но здесь приходится бороться за каждое очко. Никто ничего не отдаст», — приводит слова Андреевой официальный сайт «Ролан Гаррос».
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