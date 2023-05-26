Мирра Андреева рассказала о разнице между юниорскими и взрослыми турнирами

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, в чём отличие юниорских турниров от взрослых. Ранее Андреева отобралась в основную сетку турнира «Ролан Гаррос», обыграв в финале квалификации представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано со счётом 2:0 (7:6, 6:4).

«После юниорских турниров действительно не думала, что смогу сделать что-то подобное, но я просто работала, боролась на тренировках, сражалась на турнирах, и теперь я здесь.

Разница между юниорским и взрослым туром довольно большая. В юниорах можно позволить себе немного расслабиться, если у вас более высокий уровень. Но здесь приходится бороться за каждое очко. Никто ничего не отдаст», — приводит слова Андреевой официальный сайт «Ролан Гаррос».