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Фил обыграл Накашиму и вышел в финал турнира ATP-250 в Лионе

Фил обыграл Накашиму и вышел в финал турнира ATP-250 в Лионе
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Завершился матч полуфинала турнира ATP-250 в Лионе (Франция), в котором встречались француз Артюр Фил и американец Брэндон Накашима. Фил одержал победу и вышел в финал соревнования.

Первый сет закончился победой Фила со счётом 7:5. Во второй партии победу одержал Накашима — 6:4. Третий сет завершился тай-брейком, где сильнее оказался представитель Франции — 7:5.

По ходу матча Фил сделал восемь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Накашима выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.

Соперником Фила в финальном матче станет аргентинец Франсиско Серундоло, который обыграл британца Кэмерона Норри (6:3, 6:0).

Лион. 1/2 финала
26 мая 2023, пятница. 17:10 МСК
Артюр Фил
112
Франция
Артюр Фил
А. Фил
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7 7
5 		6 6 5
         
Брэндон Накашима
52
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
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