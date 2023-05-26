Фил обыграл Накашиму и вышел в финал турнира ATP-250 в Лионе

Завершился матч полуфинала турнира ATP-250 в Лионе (Франция), в котором встречались француз Артюр Фил и американец Брэндон Накашима. Фил одержал победу и вышел в финал соревнования.

Первый сет закончился победой Фила со счётом 7:5. Во второй партии победу одержал Накашима — 6:4. Третий сет завершился тай-брейком, где сильнее оказался представитель Франции — 7:5.

По ходу матча Фил сделал восемь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Накашима выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.

Соперником Фила в финальном матче станет аргентинец Франсиско Серундоло, который обыграл британца Кэмерона Норри (6:3, 6:0).