Димитров: доволен тем, как боролся в полуфинале
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Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал матч 1/2 финала турнира категории ATP 250 в Женеве с американцем Тейлором Фритцем, в котором одержал победу со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:2).
«Это был сумасшедший матч. Я очень доволен тем, как боролся, и болельщики сегодня тоже были великолепны. Я очень рад [выйти в финал], но работа еще не закончена. Я серьёзно отношусь к любому матчу. Я приехал сюда с определенной целью и намерен завтра добиться её», — приводит официальный сайт ATP слова Димитрова.
В финале болгарин сыграет с чилийцем Николасом Джарри, победившем в 1/2 финала немца Александра Зверева со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Начало решающего матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
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