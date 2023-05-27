Димитров: доволен тем, как боролся в полуфинале

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал матч 1/2 финала турнира категории ATP 250 в Женеве с американцем Тейлором Фритцем, в котором одержал победу со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:2).

«Это был сумасшедший матч. Я очень доволен тем, как боролся, и болельщики сегодня тоже были великолепны. Я очень рад [выйти в финал], но работа еще не закончена. Я серьёзно отношусь к любому матчу. Я приехал сюда с определенной целью и намерен завтра добиться её», — приводит официальный сайт ATP слова Димитрова.

В финале болгарин сыграет с чилийцем Николасом Джарри, победившем в 1/2 финала немца Александра Зверева со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Начало решающего матча запланировано на 16:00 по московскому времени.