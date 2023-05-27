Арина Соболенко пошутила о том, как доминирование Иги Свёнтек повлияло на её уровень

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко о влиянии её соперничества с Игой Свёнтек и Еленой Рыбакиной на женский теннис.

«Я считаю, что для тенниса полезно видеть, как лучшие игроки стабильно добиваются успеха. Я думаю, что это выводит всех на новый уровень и побуждает всех добиваться большего и играть лучше. Вот видите, как Ига подтолкнула меня, в прошлом сезоне (улыбается). Я думаю, это что-то действительно важное и на что приятно смотреть. По моему мнению, людям полезно смотреть подобные матчи и видеть, что лучшие игроки выходят в решающие стадии турнира. Например, я думаю, что людям полезно наблюдать за теннисом топ-уровня в финалах.

На самом деле, мне это очень нравится, потому что у нас всегда тяжёлые битвы с Игой или Еленой. Так что да, для меня это действительно дополнительная мотивация. Именно об этом я и говорю сейчас: это действительно поднимает тебя на следующий уровень. Ты так усердно работаешь, чтобы выиграть титул. Лёгких матчей не бывает. Так что, да, это действительно очень мотивирует меня продолжать двигаться вперёд, продолжать делать то, что мы делаем», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос».