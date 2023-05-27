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Бартоли: Свёнтек в состоянии защитить титул на «Ролан Гаррос». Она безоговорочный фаворит

Бартоли: Свёнтек в состоянии защитить титул на «Ролан Гаррос». Она безоговорочный фаворит
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Французская теннисистка, победительница одного турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде и 11 турниров WTA Марион Бартоли выразила мнением, что польская теннисистка Ига Свёнтек является безоговорочным фаворитом женского турнира «Ролан Гаррос» 2о23 года.

«Свёнтек в состоянии защитить титул. Ей удавалось побеждать на «Ролан Гаррос» несколько раз, и в этом году она безоговорочный фаворит. Всё будет зависеть от того, как она справится с давлением. Вы могли видеть напряжение на её лице в последних матчах. Она испытывает стресс, встречаясь с такими сильными игроками, как Соболенко и Рыбакина, но для неё главное — найти способ сохранять спокойствие в матчах с лучшими теннисистками», — приводит слова Бартоли Sky Sports.

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