Бартоли: Свёнтек в состоянии защитить титул на «Ролан Гаррос». Она безоговорочный фаворит
Поделиться
Французская теннисистка, победительница одного турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде и 11 турниров WTA Марион Бартоли выразила мнением, что польская теннисистка Ига Свёнтек является безоговорочным фаворитом женского турнира «Ролан Гаррос» 2о23 года.
«Свёнтек в состоянии защитить титул. Ей удавалось побеждать на «Ролан Гаррос» несколько раз, и в этом году она безоговорочный фаворит. Всё будет зависеть от того, как она справится с давлением. Вы могли видеть напряжение на её лице в последних матчах. Она испытывает стресс, встречаясь с такими сильными игроками, как Соболенко и Рыбакина, но для неё главное — найти способ сохранять спокойствие в матчах с лучшими теннисистками», — приводит слова Бартоли Sky Sports.
Комментарии
- 27 мая 2023
-
13:33
-
13:21
-
12:58
-
12:40
-
12:28
-
12:20
-
12:07
-
11:59
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:09
-
09:58
-
09:51
-
09:45
-
05:08
-
04:55
-
01:01
-
00:40
-
00:15
- 26 мая 2023
-
23:57
-
23:36
-
22:44
-
22:42
-
22:35
-
22:22
-
22:03
-
21:28
-
20:46
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:10
Партнерский контент