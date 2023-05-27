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Виландер: физическое состояние Свёнтек вызывает беспокойство, но она фаворитка «РГ»

Виландер: физическое состояние Свёнтек вызывает беспокойство, но она фаворитка «РГ»
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Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» шведский бывший теннисист Матс Виландер выразил мнение, что польская теннисистка Ига Свёнтек является главной фавориткой Открытого чемпионата Франции 2023 года.

«В случае с Игой, её физическое состояние вызывает беспокойство. Она уже несколько раз была травмирована, и думаю, её саму это беспокоит. С психологической точки зрения проблем вообще нет. Ига выиграла турнир в Штутгарте. Она знает, как побеждать и действовать против сильных соперниц. Я всё ещё считаю Игу главной фавориткой турнира. Она лучшая на грунтовых кортах», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже (Франция). Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

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