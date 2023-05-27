Виландер: физическое состояние Свёнтек вызывает беспокойство, но она фаворитка «РГ»

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» шведский бывший теннисист Матс Виландер выразил мнение, что польская теннисистка Ига Свёнтек является главной фавориткой Открытого чемпионата Франции 2023 года.
«В случае с Игой, её физическое состояние вызывает беспокойство. Она уже несколько раз была травмирована, и думаю, её саму это беспокоит. С психологической точки зрения проблем вообще нет. Ига выиграла турнир в Штутгарте. Она знает, как побеждать и действовать против сильных соперниц. Я всё ещё считаю Игу главной фавориткой турнира. Она лучшая на грунтовых кортах», — приводит слова Виландера Eurosport.
Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже (Франция). Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
- 27 мая 2023
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:09
-
09:58
-
09:51
-
09:45
-
05:08
-
04:55
-
01:01
-
00:40
-
00:15
- 26 мая 2023
-
23:57
-
23:36
-
22:44
-
22:42
-
22:35
-
22:22
-
22:03
-
21:28
-
20:46
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:41
-
19:34
-
19:30
-
19:11
-
19:08
-
18:50
-
18:41