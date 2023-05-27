Шамиль Тарпищев: Мирра Андреева может выстрелить на «Ролан Гаррос». Она опасна для всех

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» 2023 года.

«Мирра Андреева может выстрелить — у молодых есть шанс выиграть в любом круге. Молодых, которые показывают результат, боятся. Андреева опасна для всех. Ведь в женском теннисе психология — это главное. Молодёжь может играть расслаблено, а над опытными довлеет результат. У девчонок наши — пока не фавориты турнира, хотя и явных фаворитов нет. Ига Свёнтек и Арина Соболенко, возможно, но без подавляющего преимущества», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Андреева одержала победу в финале квалификации Открытого чемпионата Франции над колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу россиянки.