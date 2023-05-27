Сыгравшая «Русалочку» Холли Бейли рассказала о шокирующем сообщении от Серены Уильямс

Певица Холли Бейли, сыгравшая главную роль в фильме «Русалочка», рассказала о том, какую обратную связь получила от 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.
«Помню, как зашла в свой директ, увидела её сообщение и чуть не сошла с ума, я не знала, как связать два слова. В первом сообщении, которое прислала мне Серена Уильямс, она оставила приятные слова, вроде: «Я горжусь тобой, продолжай в том же духе». Мы с моей сестрой так сильно уважаем её и её сестру Винус, что я буквально умирала от этого.
В конце концов, я поблагодарила её и отметила, какая у неё прекрасная семья и насколько особенная её дочь Олимпия. Она дала мне свой номер, но я была слишком взволнована, в моей голове было: «Что это такое Серена Уильямс?»», — приводит слова Бейли Sportskeeda со ссылкой на социальные сети.
- 27 мая 2023
-
15:08
-
14:57
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
13:33
-
13:21
-
12:58
-
12:40
-
12:28
-
12:20
-
12:07
-
11:59
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:09
-
09:58
-
09:51
-
09:45
-
05:08
-
04:55
-
01:01
-
00:40
-
00:15
- 26 мая 2023
-
23:57
-
23:36
-
22:44
-
22:42
-
22:35
-
22:22
-
22:03
-
21:28