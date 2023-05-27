«Рожу дочь и заставлю выиграть Уимблдон». Жабер — о победе на турнире «Большого шлема»
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Седьмая ракетка мира Онс Жабер, представительница Туниса и финалистка турнира Уимблдон в 2022 году, рассказала о мечте одержать победу на турнире «Большого шлема».
«Я не то чтобы каждый день об этом мечтала. Просто я верю в то, что свои желания надо проговаривать. Я считаю, что этого добьюсь. Но за прошлый год нужно винить Елену (теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина победила Онс Жабер в финале Уимблдона в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»). Это же понятно (улыбается).
Если мне суждено взять ТБШ, я это однажды сделаю. А если нет – рожу дочь и заставлю выиграть Уимблдон. (смеётся). Всегда есть варианты. У меня ещё племянница есть. Она готова», — сказала Жабер на пресс-конференции перед стартом турнира «Ролан Гаррос».
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