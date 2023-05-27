Чесноков: у Мирры Андреевой есть возможности обыграть всех игроков на «Ролан Гаррос»

Советский и российский теннисист, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, 143-й ракетки мира, на турнире «Ролан Гаррос».

«Любой из ведущих теннисисток будет сложно играть против Мирры Андреевой. Она может принести большие проблемы. У Мирры в первом круге достаточно комфортный соперник, чтобы пройти дальше. И есть возможности обыграть всех игроков. Андреева может пройти в четвертьфинал «Ронал Гаррос». С каждой встречей она играет всё лучше и увереннее», — приводит слова Чеснокова Sport24.

В первом круге турнира Мирра Андреева встретится с 83-й ракеткой мира из США Элисон Риске. Их встреча состоится в понедельник, 29 мая.