Аслан Карацев — о турнире «Ролан Гаррос»: сейчас я хорош в плане стабильности

Российский теннисист, 62-я ракетка мира Аслан Карацев рассказал о восстановлении спортивной формы и прокомментировал отсутствие 14-кратного победителя турнира «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции в 2023 году.

«Выиграл больше матчей у игроков из топ-10, чем проиграл? Я не знал об этом рекорде. Если вы хотите пройти далеко на турнире, вы в любом случае встретитесь с крупными игроками. Я готов встретиться с кем угодно лично, главное — быть морально и физически готовым. Я готов играть.

В марте у меня были небольшие трудности… У меня были некоторые проблемы с поясницей, и я разговаривал с Энди Марреем. Он мне очень помог. Я обратился к специалисту, которого он порекомендовал в Лондоне. Я прилетел туда, и это мне очень помогло. После этого я в течение месяца тренировался в академии Рафы Надаля, чтобы подготовиться к грунтовому сезону. Однако требуется время, чтобы приспособиться к ритму турнира и матчам после непродолжительных тренировок. Шаг за шагом я возвращаюсь.

Когда в последний раз чувствовал уверенность в своей игре? Я бы сказал, в 2021 году, а в прошлом году я действительно хорошо сыграл в Гамбурге. Это всего лишь вопрос того, насколько ясен мой разум и как я подхожу к ежедневным тренировкам — нужно выкладываться на 100% каждый день, и результаты последуют.

На турнире нет Надаля? Это потрясающее чувство. Нет, нет, конечно, я шучу. Конечно, это немного странно, потому что он выигрывал «Ролан Гаррос» так много раз. Надеюсь, что он восстановится как можно быстрее и что мы увидим его на корте как можно скорее. Он невероятный игрок и легенда этого вида спорта.

Что будет в Париже? Посмотрим. У меня было мало времени на восстановление. Как я уже сказал, я готов встретиться с кем угодно. Думаю, сейчас я хорош в плане стабильности. Главное — оставаться сосредоточенным и мысленно присутствовать каждый день, а не только во время матчей. Я чувствую, что сейчас могу делать всё хорошо, это мне очень помогает», — приводит слова Карацева Tennis Majors.