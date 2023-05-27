Блинкова — Свитолиной: желаю тебе всего наилучшего, Элина

Российская теннисистка Анна Блинкова обратилась к украинке Элине Свитолиной после поражения в финале турнира WTA-250, проходившего в Страсбурге (Франция), со счётом 2:6, 3:6.
После окончания встречи Свитолина отказалась пожимать руку Блинковой, хотя после выигранного матчбола всё же сделала жест ракеткой в сторону соперницы, уже более 10 лет живущей и тренирующейся во Франции.
«Желаю тебе всего наилучшего, Элина. У меня была исключительная неделя, и я вернусь в следующем году», — приводит слова Блинковой в адрес Свитолиной We love tennis.
Для украинской теннисистки это первый титул WTA с 2021 года, после перерыва, связанного с рождением дочери, а также 17-й выигранный турнир в карьере. Свитолина стала пятой обладательницей уайлд-кард в истории турнира в Страсбурге, выигравшей титул.
- 27 мая 2023
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