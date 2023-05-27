Елена Веснина — о «Ролан Гаррос»: далеко не факт, что Свёнтек останется первой

Олимпийская чемпионка в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина высказалась о фаворитах женской сетки «Ролан Гаррос». Турнир стартует завтра, 28 мая, и продлится до 10 июня.

«В женской сетке «Ролан Гаррос» фавориткой по-прежнему является Ига Свёнтек. Всё-таки она самая титулованная из нынешних участниц, и грунт — её любимое покрытие.

Но не всё так просто! Интересная конкуренция образовалась с Ариной Соболенко и Леной Рыбакиной. Поэтому очень интересное будет противостояние. Потому что эти две девушки будут бороться за первую строчку рейтинга. Уже далеко не факт, что Свёнтек останется первой», — приводит слова Весниной Sport24.

В первом круге Свёнтек сыграет с испанкой Кристиной Бушкэ, Соболенко – с украинкой Мартой Костюк, а Рыбакина – с представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой.