Леся Цуренко обвинила WTA и Олимпийский комитет в нарушении прав украинских спортсменов

Украинская теннисистка Леся Цуренко раскритиковала WTA и Олимпийский комитет из-за участия в турнирах российских и белорусских спортсменов.
«Год назад Стив Саймон сказал нам, что если игрок продемонстрирует поддержку действиям России, к нему будут применены санкции. Потом, год спустя, он полностью изменил своё отношение и сказал, что поддерживать то, что происходит — это нормально. Это действительно шокировало меня, я не могла прийти в себя.
У меня такое ощущение, что сейчас Олимпийский комитет использует теннис как своего рода пример. Они делают вид, что в теннисе все хорошо, что русские играют первыми, и это не проблема. Я думаю, что они будут использовать это в своём решении по Олимпиаде. Однако это проблема. Украинцам очень сложно играть против россиянина или белоруса по многим причинам. WTA и Олимпийский комитет смотрят на этот вид спорта только с точки зрения прав русских и белорусов, полностью игнорируя нарушение прав украинцев», — приводит слова Цуренко Tennisuptodate.
В первом круге «Ролан Гаррос» Цуренко встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.
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