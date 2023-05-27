Расписание на 28 мая: «Селтикс» верят в чудо, «Пари НН» надеется спастись, а «Ювентус» — показать, что живой.

10 избранных матчей воскресенья: наши на старте «Ролан Гаррос» и финал ЧМ-2023 по хоккею

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз», НХЛ, финал Запада, пятый матч

Интрига: «Даллас» возродит интригу в серии?

«Даллас» совершил подвиг — без дисквалифицированного капитана Джейми Бенна, без травмированного Евгения Дадонова, стоя на краю обрыва при счёте 0-3, «звёзды» смогли продлить финал Запада. Солировали Джейсон Робертсон, проснувшийся в самый нужный момент, и блистательный ветеран Джо Павелски.

Стал ли четвёртый матч лишь отсрочкой неизбежного или «Даллас» сможет возродить интригу? Увидим сегодня ночью.

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» Фото: AP/TASS

🏀 3:30: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», плей-офф — НБА, финал Восточной конференции, шестой матч

Интрига: сравняют ли «Селтикс» счёт в серии с «Хит» — 3-3?

Интрига в этом матче ясна до безобразия. Подопечные Джо Маззуллы намерены стать первой командой в истории плей-офф, отыгравшей и выигравшей серию, уступая по ходу со счётом 0-3. Можем ли мы допустить, что ребята Эрика Споэльстры находятся под серьёзным эмоциональным давлением? Вероятно. Справятся ли они с этим? Всё зависит от индивидуального выступления Джимми Батлера — всё-таки партнёры по команде раз за разом отправляются в лазарет, как это недавно случилось с Гэйбом Винсентом, третьим лучшим скорером «Майами» в серии с «Бостоном».

«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» Фото: Maddie Meyer/Getty Images

🎾 12:00*: Марта Костюк (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: сделает ли белоруска первый шаг к первому месту в рейтинге WTA?

Белорусская теннисистка после победы на Australian Open всерьёз намерена побороться за титул и на «Ролан Гаррос». Кроме того, в случае успешного выступления Арины в Париже и неудачи Иги Свёнтек лидерство в рейтинге WTA перейдёт к Соболенко. А помешать ей сделать первый шаг к мечте может украинка Марта Костюк. Девушки играли уже один раз в первом круге Дубая-2022, и тогда успех праздновала белоруска.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 14:00: «Спартак» — «Пари НН», РПЛ, 29-й тур

Интрига: «Спартаку» нужно второе место, а Юрану — выжить

Команды с совершенно разными задачами, но обе нуждаются в очках. «Спартак» после победы в скандальном дерби с ЦСКА сократил отставание от принципиального соперника до одного очка и теперь должен выигрывать оставшиеся матчи в надежде на осечку конкурента. «Пари НН» же замыкает зону стыков и уже точно не вылетит из РПЛ напрямую, однако при определённом стечении обстоятельств Сергей Юран и его футболисты могут остаться в элите без всяких лишних игр. От «Факела» нижегородцы отстают на одно очко, от «Крыльев Советов» – на три.

«Спартак» — «Пари НН» Фото: vk.com/fcnn_ru

🎾 15:00*: Ласло Джере (Сербия) — Андрей Рублёв (Россия, 7), «Ролан Гаррос», первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: как стартует Рублёв на «Ролан Гаррос»?

Один из лидеров российского тенниса Андрей Рублёв уже побеждал на «Ролан Гаррос», но в юниорском разряде (2014). В профессиональном теннисе Андрей дважды доходил до 1/4 финала турнира (2020 и 2022) и теперь настроен улучшить свой рекорд. На старте розыгрыша-2023 Рублёву в соперники достался серб Ласло Джере, у которого россиянин выиграл все три предыдущие встречи. Сумеет ли Андрей сохранить «ноль» в графе «поражения»?

Андрей Рублёв Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🏎 16:00: Формула-1, этап 7. Гран-при Монако — гонка, 78 кругов

Интрига: остановит ли Алонсо Ферстаппена и быть ли подиуму «Альпин»?

Максимально интересная квалификация в Монте-Карло всё равно подарила нам предсказуемого обладателя поула в лице Ферстаппена. Но что, если голландец стартует не лучшим образом и пропустит вперёд Фернандо Алонсо? Ведь обогнать потом испанца будет почти невозможно. Может, мы таки увидим 33-ю победу пилота «Астон Мартин»? Интригует и четвёртое место в квалификации Эстебана Окона — сможет ли его команда «Альпин» завоевать подиум? Разумеется, многое будет зависеть от возможного появления на трассе сейфти-кара и погоды: в воскресенье не исключён дождь.

Гран-при Монако Фото: Mark Thompson/Getty Images

⚽️ 16:30: «Факел» — «Крылья Советов», РПЛ, 29-й тур

Интрига: кто избежит попадания в стыковые матчи?

Чемпион в РПЛ давно определился, зато в зоне стыков и возле неё интрига живёт. Особенно ожесточённая борьба идёт между «Крыльями», «Факелом» и «Пари НН». В предпоследнем туре две из этих команд как раз встретятся друг с другом. «Факел» занимает 13-е место и пока отстаёт от «Крыльев» на два очка, но может резко изменить расклад сил, если добудет победу на своём поле. За самарцев говорит подбор футболистов (восьмой по стоимости состав в РПЛ, а у соперника – 16-й), но у «Факела» есть аргумент поинтереснее – магия Воронежа.

«Факел» — «Крылья Советов» Фото: ФК «Крылья Советов»

⚽️ 18:30: «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 38-й тур

Интрига: сделает ли «Брайтон» подарок «Тоттенхэму»?

Топ-6 в АПЛ уже зафиксировалась, но борьба за седьмое место, позволяющее выступить в Лиге конференций, продолжается. И поучаствовать в судьбе последней еврокубковой путёвки может «Брайтон». Команда Роберто Де Дзерби уже точно сыграет в Лиге Европы, а в последнем туре отправится в гости к «Астон Вилле». Бирмингемцы как раз занимают седьмое место, но всё ещё рискуют его потерять – «Тоттенхэм» отстаёт на одно очко, «Брентфорд» – на два. Так что Унаи Эмери, чтобы в очередной раз пошуметь в Европе, нужно брать три очка. А «Брайтон» наверняка хочет красиво закончить сезон. Если сыграет второй сценарий, победа в своём матче затащит «Тоттенхэм» в еврокубки.

«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

⚽️ 20:00: «Атлетико» — «Реал Сосьедад», Примера, 37-й тур

Интрига: сможет ли «Атлетико» скинуть «Реал» со второго места?

«Барселона» уже чемпион, «Реал» и «Атлетико» уже точно в Лиге чемпионов, но судьба второго места остаётся под вопросом. За два тура до конца «Реал» опережает соседей на одно очко, причём динамика говорит в пользу команды Диего Симеоне. Пока прошлогодний чемпион чередует победы с поражениями, «Атлетико» играет стабильнее и рвётся за серебром. Главная проблема для Симеоне и его футболистов – соперник в предстоящем матче. «Реал Сосьедад» замыкает четвёрку и опережает «Вильярреал» на пять очков, так что есть шанс досрочно отобраться в главный еврокубок.

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

🏒 20:20: Канада — Германия, ЧМ-2023 — финал

ЧМ-2023. Финал ЧМ-2023. Финал 28 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК Канада Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет чемпионом мира по хоккею?

Чемпионат мира по хоккею — 2023 подходит к концу. Рига и Тампере подарили нам удивительные сенсации, сохранение Казахстаном прописки в элитном дивизионе, пресытившуюся победами Финляндию и ранние вылеты других топовых европейских сборных. Осталось только распределить финальные четыре места, за медали будут сражаться Германия, Латвия, Канада и США.

Сборная Канады Фото: iihf.com

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Милан», Серия А, 37-й тур

Интрига: сохранит ли «Ювентус» шансы на Лигу чемпионов после снятия очков?

В Серии А тоже есть громкая вывеска. «Ювентус» после судебного разбирательства лишился 10 очков, но математические шансы на финиш в топ-4 всё ещё остаются. А вот «Милан» как раз благодаря санкциям против Турина залез в четвёрку, и терять очки теперь очень нежелательно, ведь «Аталанта» отстаёт всего на три очка. В любом случае такое классическое противостояние заслуживает внимания!