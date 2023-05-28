Свитолина прокомментировала победу над Блинковой, не упомянув россиянку

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.

«Я хотела бы разделить эту энергию с Украиной, с моей родной страной. Я пожертвую на благотворительность все свои призовые. Все призовые с этого турнира отправятся украинским детям, нуждающимся в них тяжелые времена.

Я бы хотела поблагодарить Францию за чрезвычайную работу — помощь украинцам, обеспечением их ощущения второго дома здесь. Спасибо за то, что вы делаете для нас», – приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Для украинской теннисистки это первый титул WTA с 2021 года, после перерыва, связанного с рождением дочери, а также 17-й выигранный турнир в карьере. Свитолина стала пятой обладательницей уайлд-кард в истории турнира в Страсбурге, выигравшей титул.