Кирьос следит за сумасшедшей серией «Бостон» — «Майами» в церкви, на крестинах племянника

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях забавное видео с крестин своего племянника (сына старшего брата) Джорджи. На видео Кирьос сидит в церкви, где проходила церемония, и параллельно следит за шестым матчем финала восточной конференции НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит».

«Крестины нашего малыша. Новая жизнь… Маленький Джорджи. «Селтикс» в 7», — подписал видео Кирьос.

Напомним, «Бостон» героически сравнял счёт в серии с «Майами», отыгравшись с 0-3 в серии. Шестой поединок, который проходил в Майами, завершился победой гостей со счётом 104:103. Кирьос – давний поклонник клуба из Бостона. Интересно, что ещё ни разу в истории плей-офф НБА команда не проходила дальше, уступая 0-3 в серии.