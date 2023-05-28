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18-летняя Эрика Андреева лаки-лузером попала в сетку «Ролан Гаррос» после снятия Калинской

18-летняя Эрика Андреева лаки-лузером попала в сетку «Ролан Гаррос» после снятия Калинской
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147-я ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева в роли лаки-лузера попала в основную сетку взрослого «Ролан Гаррос» — 2023 после снятия соотечественницы Анны Калинской. Напомним, Калинская отказалась от турнира из-за травмы, полученной в Риме (Италия).

В матче первого круга соревнований Андреева (LL) встретится с 22-летней американской теннисисткой Эммой Наварро (82-я ракетка мира).

Стоит отметить, что в основную сетку взрослого «Ролан Гаррос» — 2023 через квалификации пробилась сестра Эрики — 16-летняя Мирра. Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которой удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции. В первом круге юная россиянка сыграет с американкой Элисон Риске.

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