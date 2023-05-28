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Рублёв, Касаткина, Потапова, Хачанов: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко рвётся ко второму титулу на ТБШ! Рублёв, Потапова, Касаткина ждут матчей. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос»
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В Париже стартует «Ролан Гаррос»! В воскресенье в борьбу вступают семь россиян. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на «Ролан Гаррос». В воскресенье в Париже запланировано 40 матчей – по 20 у мужчин из верхней половины сетки и женщин из нижней половины. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и семь россиян – Карен Хачанов (11-й номер посева), Андрей Рублёв (7), Александр Шевченко, Камилла Рахимова, Анастасия Потапова (24), Людмила Самсонова (15) и Дарья Касаткина (9). Причём для Шевченко это будет дебютный матч в основной сетке «Шлема». Интересным ожидается противостояние Арины Соболенко с украинкой Мартой Костюк. Продолжит ли белоруска свою победную поступь после успеха на Australian Open? Следите за ходом дня в нашем онлайне!

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 12:05 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Констан Летьен
Франция
Констан Летьен
К. Летьен
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 12:05 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Live Даниил Сальников

В первый день в мужской сетке соревнований свои матчи первого круга проведут сразу три россиянина: Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют на корте имени Сюзанн Ленглен, а Александр Шевченко — на корте №8. Среди других матчей отметим, что на центральном корте в борьбу вступит греческий теннисист Стефанос Циципас.

Расписание первого дня «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде

12:00. Давид Гоффен (Бельгия) — Хуберт Хуркач (Польша, 13)

12:00. Карен Хачанов (Россия, 11) — Констан Летьен (Франция)

13:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Уго Гренье (Франция, WC)

13:30. Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Даниэль Эванс (Великобритания, 20)

13:30. Джон Иснер (США) — Нуну Боргес (Португалия)

13:30. Иржи Веселы (Чехия) — Стефанос Циципас (Греция, 5)

14:00. Маккензи Макдональд (США) — Себастьян Корда (США, 24)

15:30. Ласло Джере (Сербия) — Андрей Рублёв (Россия, 7)

15:30. Бен Шелтон (США, 30) — Лоренцо Сонего (Италия)

15:30. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Эмилио Нава (США, Q)

17:00. Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Микаэль Имер (Швеция)

17:00. Александр Шевченко (Россия) — Оскар Отте (Германия)

20:00. Адриан Маннарино (Франция) — Уго Умбер (Франция)

11:47 Даниил Сальников

В Париже (Франция) начинаются матчи грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В первый день в женской сетке соревнований сыграют сразу четыре россиянки.

Расписание первого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

12:00. Марта Костюк (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

14:00. Мария Саккари (Греция, 8) — Каролина Мухова (Чехия)

14:00. Магда Линетт (Польша, 21) — Лейла Фернандес (Канада)

14:00. Сара Бейлек (Чехия) — Камилла Рахимова (Россия)

16:00. Тамара Зиданшек (Словения) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 19)

16:00. Тэйлор Таунсенд (США) — Анастасия Потапова (Россия, 24)

17:30. Людмила Самсонова (Россия, 15) — Кэти Волынец (США)

17:30. Даниэль Коллинз (США) — Джессика Пегула (США, 3)

17:30. Юле Нимайер (Германия) — Дарья Касаткина (Россия, 9)

11:40 Даниил Сальников

На турнире будет вестись борьба не только за титул, но ещё и за звание 1-й ракетки мира, как у мужчин, так и у женщин. На лидерство в рейтинге ATP претендуют сразу 4 теннисиста — Алькарас, Медведев, Джокович и Циципас. Причём последний из них вступит в борьбу сегодня.

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11:32 Даниил Сальников

В этом году турнир увеличил и без того рекордный призовой фонд ещё на 6 млн евро. Теперь он составляет 49,6 млн евро. А чемпионы в одиночном разряде получат по 2,3 млн евро. Все расклады по кругам в нашем материале.

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11:19 Даниил Сальников

Менее часа остаётся до старта 122-го по счёту «Ролан Гаррос». Подготовили для вас 10 причин, почему нужно следить за этим турниром «Большого шлема».

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