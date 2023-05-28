Соболенко рвётся ко второму титулу на ТБШ! Рублёв, Потапова, Касаткина ждут матчей. LIVE!

В Париже стартует «Ролан Гаррос»! В воскресенье в борьбу вступают семь россиян. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на «Ролан Гаррос». В воскресенье в Париже запланировано 40 матчей – по 20 у мужчин из верхней половины сетки и женщин из нижней половины. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и семь россиян – Карен Хачанов (11-й номер посева), Андрей Рублёв (7), Александр Шевченко, Камилла Рахимова, Анастасия Потапова (24), Людмила Самсонова (15) и Дарья Касаткина (9). Причём для Шевченко это будет дебютный матч в основной сетке «Шлема». Интересным ожидается противостояние Арины Соболенко с украинкой Мартой Костюк. Продолжит ли белоруска свою победную поступь после успеха на Australian Open? Следите за ходом дня в нашем онлайне!